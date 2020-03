Ex-topturner David Wristers nu als acteur in ’Goud’

„Ik ben op mijn zevende gaan turnen, uiteindelijk ook op eredivisie-niveau”, vertelt Wristers. „Waarbij ik vijfentwintig uur per week trainde om mee te kunnen doen aan de Nederlandse Kampioenschappen. In 2016 ben ik Nederlands Kampioen op ’Sprong’ geworden bij de junioren. Sindsdien heb ik door een paar stevige blessures een stapje terug moeten doen. Wel turn ik nog steeds, maar minder intensief: nu draai ik die schroeven en salto’s puur voor mijn plezier, niet om te winnen.”

Druk

De voormalige topsporter heeft zich nooit zo gepusht gevoeld om te presteren als zijn personage in Goud: „Mijn ouders stimuleerden me, maar ik turnde zo hard omdat ik dat zelf echt wilde. Toch ik heb het wel bij anderen gezien: bij jongens en meisjes op wie van buitenaf heel veel druk werd gelegd.”

Acteerervaring had hij nauwelijks, maar daar werd snel een mouw aan gepast. „Ariane Schluter en Saskia Temmink, die allebei ook lesgeven op de toneelschool, hebben me enorm geholpen bij de voorbereiding op mijn rol. Terwijl ik op de set steun had van regisseur Rogier Hesp en van ervaren acteurs als Marcel Hensema en Loes Haverkort.”

Intieme scènes

Met Haverkort (39) had David Wristers ook enkele intieme scènes. „Vond ik best spannend. Al bleek dat tijdens de opnamen vooral een heel technisch verhaal. Wat in de film erotisch oogt, voelde tijdens het draaien als een choreografie.”

Inmiddels heeft de jonge acteur ook zijn tweede filmrol er al opzitten. David Wristers zal als deelnemer aan de politionele acties te zien zijn in het oorlogsdrama De Oost van Jim Taihuttu, waarvoor hij vorig jaar drie maanden mocht filmen in Indonesië.

Meer moois zit in de pijplijn, waaronder een korte film en een televisieserie waar Wristers verder nog niets over kwijt mag. „Het voelt fijn dat ik naast turnen nog allerlei andere dingen heb ontdekt waar ik plezier in heb. Acteren hoort daar zeker bij”