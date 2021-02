Jennifer Hoffman voor het eerst moeder geworden

„Terwijl iedereen in de ban is van de sneeuw en het Nederlandse winterweer, zijn wij al vanaf 5 februari 00:22 uur volledig in de ban van onze zoon Cooper. We zijn zo vreselijk verliefd. Hij is de knapste baby die ik ooit heb gezien en hij ruikt het allerlekkerste van de hele wereld. Voor altijd”, schrijft ze dolgelukkig.

Hoffman laar weten ’het geluk te hebben gehad’ om thuis te kunnen bevallen. „Met een geweldig team die ik tot in de eeuwigheid dankbaar ben in de, soms dappere, keuzes die ze gemaakt hebben. Ze hebben mij gezien en naar onze zoon geluisterd. Meer had ik niet kunnen wensen.”

Het is het eerste kindje van Hoffman en Geis. Vorig jaar maakte het koppel bekend in verwachting te zijn. De actrice grapte toen bezig te zijn met ’de grootste internationale productie’ van haar leven.