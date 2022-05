’Vader Meghan getroffen door beroerte’

De entertainmentwebsite meldt dat Markle niet in staat was om met de paramedici te praten. Hij zou zijn symptomen op een stuk papier hebben geschreven.

Het is onduidelijk hoe de toestand van Markle op dit moment is, maar een van zijn goede vrienden laat aan TMZ weten dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt.

Medische problemen

Het is niet de eerste keer dat de vader Meghan met medische problemen in het nieuws komt. Vlak voor het huwelijk van zijn dochter en de Britse prins Harry in 2018 zei de Amerikaan dat hij twee hartaanvallen had gehad.

Meghan heeft al jaren geen contact meer met haar vader.