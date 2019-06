Loes Haverkort: ’Ik voel dat zingen mijn kern is’

„Ik ben heel erg trots op dit nummer. Het gaat over dat je elkaar soms kwijt kunt raken in een relatie en dat je dolgraag verder wilt met elkaar, maar dat je soms niet weet of dat gaat lukken. Dat je soms een beetje lost bent”, vertelt Haverkort aan Shownieuws over haar single.

„Als ik zing dan heb ik het gevoel dat je mijn ziel ziet. Ja, het is ongelooflijk. Ik voel gewoon dat dit mijn kern is en dat alles gewoon klopt. Dat ik daarin mijn hele ziel kan leggen en kan geven. Dat ik dat wel het liefste doe.”