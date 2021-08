Elizabeth begint zomervakantie in Balmoral Castle

De koningin werd opgewacht door shetlandpony Lance Corporal Cruachan IV en het Schotse leger. Voor de gelegenheid droeg Elizabeth een knalroze jas met bijpassende hoed. De afgelopen twee jaar ging de ceremonie niet door vanwege de coronamaatregelen.

Ⓒ Getty Images

Koningin Elizabeth vertrok eind juli uit Windsor Castle voor haar eerste zomervakantie zonder haar overleden echtgenoot prins Philip. Het is de eerste keer dat de koningin vakantie neemt na het overlijden van haar man in april. Wel wordt gefluisterd dat Elizabeth al in mei een weekje naar Balmoral was gereisd om te rouwen om Philip.

De koningin blijft naar verwachting tot begin oktober in Schotland. Haar kinderen en kleinkinderen zullen haar geregeld vergezellen.