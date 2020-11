‘Beau zakt door het ijs met interview Thierry’

Beau van Erven Dorens is tekortgeschoten tijdens het interview met Thierry Baudet woensdagavond. Het was meer chaos dan spektakel, en in chaos gedijt Thierry nu juist het beste. Dat zegt mediaverslaggever Rob Goossens in een nieuwe ’Cultuur en Mediapodcast’. De gevallen partijleider was te gast in de talkshow vanwege alle tumult binnen Forum voor Democratie. „Je ziet hoe Beau de grip op het gesprek verliest. Dit is zijn achilleshiel.”