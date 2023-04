Robbie Williams vreest dat eigen docu gaat floppen

„We zijn nog niet begonnen met opnemen, maar het zouden vier afleveringen moeten zijn. Vier uur zendtijd!”, benadrukt Robbie Williams in gesprek met The Sun. „Toen de plannen voor het eerst werden besproken, dacht ik: ’Ik verdien dit niet’ en ten tweede: ’Het wordt slecht’. Dat is gewoon hoe ik denk. Als ik aan de documentaire denk, vraag ik me af hoe ze vier uur willen vullen. Dat gaat niet lukken.”

Hij vervolgt: „Negatieve gedachten zijn altijd in mijn gedachten. Ik hoop echt dat ik uiteindelijk denk dat ik het helemaal mis had.”

Het is nog niet bekend wanneer de vierdelige Netflix-serie verwacht wordt. Zij biopic Better Man staat gepland voor het einde van het jaar. De film Greatest Days, de film over het succes van Take That, komt op 16 juni uit.