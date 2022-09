Doobie Brothers-drummer John Hartman (72) overleden

Op Instagram maakte de band, opgericht in 1970 in San Jose, Hartmans overlijden bekend. „Vandaag denken we aan John Hartman, of Little John, zoals wij hem kenden. John was wild, een geweldige drummer en een showman. Hij was bovendien jarenlang een zeer goede vriend, die mede het karakter van de Doobies heeft bepaald.”

Hartman was een van de twee drummers waarmee The Doobie Brothers vanaf 1971 op het podium stonden. Acht jaar later verliet hij de band, om vervolgens van 1989 tot 1992 weer terug te keren. Volgens Variety is er geen doodsoorzaak bekendgemaakt.