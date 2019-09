Ex-vrouw Maleisische koning stookt gemoederen op met cryptische boodschap

Zowel in het Maleis als in het Engels schrijft ze bij een foto van zichzelf en Maleisische oud-koning sultan Muhammad V: „Ik wil dat iedereen weet wat er met ons gebeurd is.. Hiervoor was ik er niet klaar voor om mijn verhaal te onthullen... Misschien dat ik me beter voel als ik jullie de waarheid vertel... Maar ik wil gewoon niemand kwetsen. Het zal pijnlijk zijn.”

De cryptische boodschap leidt tot nieuwsgierigheid, zorgen en verwijten op het sociale platform. Sommigen dringen haar erop aan te vertellen wat er speelt. „Je hebt nu niets meer te verliezen.” Anderen raden het haar sterk af. Ze verwijten haar aandacht te zoeken en stellen dat gedane zaken geen keer nemen. „Het is het beste om geen verhalen te delen in de buurt van de community. Het zal meer kwaad doen dan goed. Blijf stil.” Ook niet iedereen is haar gunstig gezind. „Denk je dat je met onze Sultan kunt spelen? Wees geen domme vrouw.”

Voevodina is vorig jaar november getrouwd met de toenmalige koning van Maleisië en sultan van Kelantan en veranderde haar naam sindsdien in Rihana. Een advocaat van de sultan bevestigde vorige maand dat Muhammad V, die vanwege het huwelijk in januari de troon opgaf, in juni de scheiding op islamitische wijze had uitgesproken. Oksana ontkent dit echter. Ook blijft ze volhouden dat Muhammad V de vader van haar tien maanden oude zoontje is, wat de oud-koning zelf blijft ontkennen.

