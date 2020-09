Dickens-verfilming vol gekkigheid

The personal history of David Copperfield, waarin een schrijver (Dev Patel) terugblikt op zijn avontuurlijke leven, volgt in grote lijnen het klassieke verhaal. We zien hoe de jonge David wordt geteisterd door zijn stiefvader, de dwangarbeid ontvlucht na de plotselinge dood van zijn moeder, en vervolgens uiteenlopende mensen leert kennen die zijn leven mooier of juist veel moeilijker maken.

Ianucci, bekend van de gortdroge politieke satires In the Loop en Veep, laat het sociale ongemak van dat verhaal druipen. Zijn versie van David Copperfield wordt bevolkt door excentriekelingen die lekker met elkaar botsen. Tilda Swinton als tante met ezelvrees, Ben Whishaw als snode ambtenaar met een moedercomplex; de acteurs mogen zich uitleven.

Hun maffe ruzies binnen een klassieke setting doen denken aan The favourite, de zwartkomische satire die vorig jaar voor tien Oscars werd genomineerd. Ianucci blijft echter ver uit de buurt van een duistere ondertoon. Zijn film is opvallend kleurrijk, ook in de casting, en zit vol met fantasievolle en creatieve vondsten. Tegelijkertijd is dat ook meteen een smetje op deze nieuwste David Copperfield. De energieke stijl verveelt geen moment, maar overstemt wel de emotionele kant van het verhaal.

✭✭✭✭ (4 uit 5)