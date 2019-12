Collectie zeegezichten Anthony Inder Rieden in Museum Bredius

Ook de studeerkamer van Tony Inder Rieden hangt vol marines. „Ik hou van de rust die uit dit werk spreekt. Ⓒ Eigen Foto

In alle stilte bouwde Anthony Inder Rieden (79) veertig jaar lang aan zijn schilderijencollectie. Die is inmiddels uitgegroeid tot de grootste privéverzameling ter wereld van Hollandse marinestukken uit de Gouden Eeuw. Nooit eerder trad de belastingjurist met zijn liefhebberij naar buiten. Tot nu: volgende week laat hij voor het eerst zijn ’geheime liefde’ zien in het Haagse Museum Bredius.