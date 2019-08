’Zo kwam Epstein-madam in het geheim Buckingham Palace binnen’

Steeds komen er nieuwe claims naar buiten over prins Andrew en zijn eventuele betrokkenheid bij het misbruik van minderjarige meisjes door miljardair Jeffrey Epstein, die 10 augustus zelfmoord pleegde. Nu wordt geclaimd dat prins Andrew op Buckingham Palace regelmatig bezoek kreeg van Ghislaine Maxwell, de vrouw die ervan beschuldigd wordt meisjes voor Epstein te hebben geronseld.

Paul Page werkte van 1998 tot 2004 bij de Koninklijke Beveiliging. Volgens hem kwamen Maxwell en verschillende andere vrouwen regelmatig naar het paleis om prins Andrew te ontmoeten. „Deze vrouwelijke gasten tekenden niet het gastenboek van het paleis, wat regelrecht in strijd was met het protocol. De Koninklijke Beveiliging reed hen zelfs regelmatig naar huis, hoewel dat formeel neerkwam op plichtsverzuim. Het gebeurde wel eens dat zij dat weigerden, dan ging prins Andrew verbaal tekeer. Werden er klachten over ingediend, dan werden die niet op de juiste manier opgepakt en behandeld.”

Page uitte deze beweringen in een rechtszaak uit 2009 waarin hij werd beschuldigd van investeringsfraude van drie miljoen pond. Hij werd hierom later veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. De jury heeft zijn uitspraken over prins Andrew nooit onthuld, maar Mirror kreeg de documenten in bezit.

Reputatie

Buckingham Palace reageerde op deze beschuldigingen: „Tijdens de rechtszaak die resulteerde in veroordeling voor fraude, heeft meneer Page een serie beschuldigingen geuit over The Royal Household en leden van de koninklijke familie; geen enkele daarvan is onderbouwd.”

Page werkte destijds onder Dai Davies, die aan het hoofd stond van de Koninklijke Beveiliging. Die bevestigt enkele van de claims, zij het in diplomatieker bewoordingen. „Het gebeurde. Royals kunnen hun eigen gasten meenemen het paleis in, zonder toestemming. Dat is hun voorrecht: het is hun huis. Tenzij er iets was dat reden gaf voor zorg, konden medewerkers daar niets tegen doen.” Volgens hem was dat ’met name het geval met een persoon die een reputatie had erg uitgesproken te zijn als de politie probeerde tussenbeide te komen’.

„Het is eerlijk om te stellen - en goed gedocumenteerd - dat hij betrokken was bij een aantal glamoureuze, aantrekkelijke jonge vrouwen, maar ik ben me er nooit van bewust geweest dat zij minderjarig zouden zijn.”

Spanje

Het is weer een nieuwe beschuldiging aan het adres van prins Andrew, die dagelijks meer in het nauw lijkt te komen door alle onthullingen. Zo kwam gisteren een mailwisseling naar buiten waaruit zou blijken dat prins Andrews voeten gemasseerd werden door twee jonge Russische vrouwen. Andrew is intussen naar Spanje gevlucht met zijn ex-vrouw Sarah Ferguson, die hem blijft steunen te midden van alle hectiek.

