Nieuwe actiefilm Guy Ritchie is flets maar vermakelijk

Wat: actie, komedie

Regie: Guy Ritchie

Met: Jason Statham, Hugh Grant, Josh Hartnett

Nu knalt Operation Fortune dan alsnog de bioscopen in en weer gunt Ritchie zijn ’muze’ Jason Statham de hoofdrol. Hij speelt Orson Fortune, een geheim agent die namens de Amerikaanse regering achter een disk met programmeerbare kunstmatige intelligentie aan moet. Want in verkeerde handen kan dit schijfje het mondiale bankwezen lam leggen. Al gauw blijkt Fortune niet de enige die achter deze ’financiële atoombom’ aanzit.

Ondeugende Hugh Grant

Wat volgt is een Mission: Impossible-achtig avontuur waarin gewetenloze gangsters, corrupte diplomaten en overgelopen geheim agenten over elkaar heen buitelen om de disk te bemachtigen. Eén van hen is de proleterige en zongebruinde Greg Simmonds, een schimmige tussenpersoon, weer heerlijk ondeugend neergezet door Hugh Grant.

Virtuositeit en branie

Toch mist Ruse de guerre de virtuositeit en branie die Ritchie’s klassiekers Lock, stock and two smoking barrels (1998) en Snatch (2000) wel hadden. Daarvoor is het verhaal van zijn nieuwe avontuur te warrig en komen de snedig bedoelde dialogen te geforceerd over. En wat is er met Josh Hartnett aan de hand? Zijn rol van de gecorrumpeerde filmster Danny Francesco is wel erg pips. Maar Operation Fortune mag in zijn geheel wat flets zijn, een nieuwe Guy Ritchie blijft vermakelijk.

✭✭✭