Beau van Erven Dorens klaar voor nieuw seizoen talkshow: ’Onwijs veel zin in’

„Hier Beau van Erven Dorens. Ik moet nog 15 kilometer en dan kan ik aan het werk”, zegt Beau in het filmpje op Instagram. „Morgen om 22.30 uur begin ik op RTL 4 en dan gaan we er even keihard tegenaan. En ik heb er echt onwijs veel zin in.”

De presentator vervangt de komende tijd Eva Jinek, die de afgelopen maanden de late avond op RTL 4 vulde. „Eva heeft het geweldig gedaan en nu mag ik er tegenaan. Er is van alles aan de hand in de wereld. Polarisatie, saamhorigheid... er is dus veel te bespreken”, besluit hij.