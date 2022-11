Aaron Carter had geen testament

Advocaten van Carter zouden hem na de geboorte van zijn zoon Prince meermaals hebben geadviseerd een testament op te stellen, maar daar gaf de zanger geen gehoor aan. Aangezien Carter ongehuwd was, gaan volgens wetten die in Californië gelden zijn nalatenschap waarschijnlijk naar zijn zoon Prince, die in november 2021 geboren werd.

Carter werd op 5 november even na 11.00 uur doodverklaard in zijn woning in Lancaster in de Amerikaanse staat Californië. Hij werd dood aangetroffen in bad. Hoe hij aan zijn einde is gekomen is nog niet duidelijk. Carter werd 34 jaar.

Bekijk ook: Huishoudster die Aaron Carter vond was dakloos