Roel van Velzen brengt nummer uit over overleden vader

„Toen mijn vader overleed, voelde ik meteen dat ik een lied wilde schrijven over zijn inspirerende leven, over onze bijzondere band en over onze laatste reis samen”, schrijft Van Velzen, die zijn vader in 2017 is verloren. „Nog nooit lag de lat in mijn hoofd zó hoog. Want hoe vind je de juiste woorden? Wanneer is het goed? Hoe vat je zo iets groots samen in een lied? En nu opeens is het af.”

De zanger noemt de single een „monument” voor zijn vader, die ook muzikant was. „Een creatieve, lieve en warme man, die verschrikkelijk gemist wordt maar voortleeft in zijn muziek, in zijn familie en in zijn vrienden.”