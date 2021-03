Aartsbisschop trouwde Harry en Meghan niet eerder

Ⓒ anp

Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, zegt dat hij prins Harry en zijn vrouw Meghan niet voor de officiële bruiloft in de echt heeft verbonden. „De wettige bruiloft was op zaterdag”, zegt Welby in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica verwijzend naar 19 mei 2018 toen Harry en Meghan voor het oog van de wereld trouwden in St. George’s Chapel in Windsor.