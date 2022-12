White Lotus-ster Jennifer Coolidge: ’Oh, ik hou van Amsterdam!’

De twee sterren wisselen tijdens het gesprek tips voor vakanties uit. Ariana Grande stelt twee plekken voor waar Coolidge tot rust kan komen: Japan en Amsterdam. „Oh, ik hou van Amsterdam!” reageert Coolidge enthousiast. „Maar ik hoor dat je in Japan heel goed kan winkelen als het om make-up gaat.”

De 61-jarige actrice zegt heel blij te zijn met haar rol als Tanya in HBO-hit The White Lotus. Haar personage was het enige dat terugkeerde in het tweede seizoen, dat de afgelopen weken werd uitgezonden. „Tanya is een moeilijk, verknipt persoon”, legt ze uit. „Voor dat soort rollen ben ik nog nooit gevraagd.”

Als het om haar komische rollen gaat, kijkt Coolidge met het meeste plezier terug op kapster Paulette in Legally Blonde en de moeder van Stifler in de hitserie American Pie. Eerder stelde Coolidge in een interview dat deze rol haar zeker tweehonderd extra bedpartners heeft opgeleverd. „Dat aantal is wel wat uit z’n verband getrokken”, aldus de actrice. „Dat was een overdrijving. Maar ik heb wel jonge en heel knappe mannen in bed gekregen dankzij die rol.”