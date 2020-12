Jan Smit: ’Geleerd om het kleine geluk te koesteren’

„Als er één ding is wat ik het afgelopen jaar heb geleerd, is dat het koesteren van het kleine geluk. Geluk dat meestal gewoon voor je neus ligt. Geluk, waar we - denk ik - niet altijd genoeg bij stilstaan”, schrijft Jan.

De zanger prijst zich rijk met zijn gezin. „Gelukkig heb ik een hele sterke, lieve vrouw en drie prachtige kinderen die mij elke dag laten voelen wat écht geluk is. Ik wens iedereen hele fijne dagen en een vooral gezond en liefdevol 2021!

Jan zit weer helemaal goed in zijn vel nadat hij in november vorig jaar werd geveld door een burn-out. Momenteel is hij te zien als jurylid van The voice of Holland. Volgend jaar presenteert de Volendammer het Eurovisie Songfestival, samen met Chantal Janzen en Edsilia Rombley.