Sarah Michelle Gellar vond set Buffy the Vampire Slayer ’extreem giftig’

Ⓒ Getty Images

Sarah Michelle Gellar heeft zich voor het eerst uitgesproken over haar tijd op de set van Buffy the Vampire Slayer. De sfeer op de set was volgens de actrice „een extreem giftige mannelijke” plek, zo vertelt ze tijdens Power of Storytelling: Producers Roundtable op de TheWrap’s Power of Women Summit in Los Angeles.