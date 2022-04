Kim Kardashian en Ye hadden maanden geen contact na aanvraag scheiding

„Kanye en ik hebben even de tijd genomen om elkaar niet te spreken”, vertelt de realityster. „Ik denk dat er in iedere relatie dergelijke problemen voorkomen. Ik hoop alleen dat we in de toekomst een voorbeeld van goed co-ouderschap kunnen zijn.”

De breuk tussen Kim en Kanye, die tegenwoordig als Ye door het leven gaat, veranderde de afgelopen maanden in een showbizzruzie. De twee gooiden in de media constant met modder naar elkaar. Inmiddels lijkt de lucht geklaard. In een interview met Good Morning America vertelde Kim dat Ye haar heeft beloofd in therapie te gaan voor het gedrag dat hij vertoonde. „Kanye en ik hebben gesprekken gevoerd, we spreken elkaar sowieso dagelijks voor de kinderen. Ik vond het vreselijk dat het allemaal zo uit de hand liep, maar aan het einde van de dag zijn, en blijven, Kanye en ik altijd familie van elkaar”, aldus Kim.

Hoewel de scheiding tussen West en Kardashian nog niet officieel rond is, vroeg de realityster in maart wel de status van alleenstaand aan bij een rechter, die dat toekende.