Ruud de Wild maandag opnieuw onder het mes

Ruud de Wild Ⓒ ANP/HH

Ruud de Wild maakte begin dit jaar bekend dat er bij hem in een vroeg stadium darmkanker was vastgesteld. Hoewel de radio-dj inmiddels schoon is verklaard, is hij nog altijd druk bezig met zijn revalidatieproces. Aanstaande maandag moet Ruud daarom opnieuw onder het mes.