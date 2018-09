Filmfestival Berlijn van start

Dit jaar doen 24 films, waaronder Isle of Dogs, in het hoofdprogramma mee in de strijd om de awards. Negentien daarvan dingen mee naar de hoofdprijzen, de Gouden en Zilveren Beren. In het festivalprogramma voor jeugdfilms Generation dingt de Nederlandse film Dikkertje Dap van Barbara Bredero mee naar een Kristallen Beer.

De jury staat dit jaar onder voorzitterschap van de Duitse regisseur, scenarioschrijver, componist en producer Tom Tykwer.

De Amerikaanse acteur Willem Dafoe krijgt op het festival een Gouden Erebeer voor zijn hele oeuvre.

Het Internationale Film Festival Berlijn 2018 vindt van 15 tot 25 februari plaats. De Duitse première van Dikkertje Dap volgt op 1 maart.