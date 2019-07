Radio Bergeijk keert terug op Radio 1

De show wordt opnieuw gemaakt door Pieter Bouwman en George van Houts. Als de typetjes Toon Spoorenberg en Peer van Eersel maakten ze tussen 2001 en 2012 naar schatting zevenhonderd afleveringen van Radio Bergeijk, over een fictief radiostation van het Brabantse dorp Bergeijk. De gesprekken waren vrijwel geheel geïmproviseerd op basis van berichten in lokale media.

Radio Bergeijk is van 27 augustus tot 27 september, en vanaf 29 oktober tot 29 november wekelijks te horen in het Hoorspel Halfuur en in Nooit Meer Slapen op NPO Radio 1.