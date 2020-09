Mede-gevangene wilde R. Kelly neersteken met pen

Kelly lag te slapen in zijn cel toen hij afgelopen woensdag overvallen werd door een mede-gevangene die op zijn hoofd begon te stompen, aldus Steven Greenberg, Kelly’s advocaat. Greenberg bracht eveneens het ’pen incident’ naar voren.

„Deze gedetineerde had nooit of te nimmer in de buurt mogen komen bij de heer Kelly, omdat hij een persoon is die schuldig is bevonden aan de meest gewelddadige zaken die er zijn. Hij heeft geen enkel respect voor regels en heeft bovendien een tatoeage op zijn gezicht laten zetten met de tekst ’Fuck de politie’.”

Volgens Greenberg is R. Kelly een ’rustige gevangene’ en verblijft hij voornamelijk in zijn cel, vooral voor zijn eigen veiligheid. Toch werd de zanger na het incident overgeplaatst naar een isoleercel. Het is niet bekend of hij daar nog steeds zit.

Kelly zit vast in afwachting van verschillende rechtszaken die tegen hem lopen. De zanger, die zelf blijft volhouden onschuldig te zijn, wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Hij heeft herhaaldelijk aan de rechter gevraagd om thuis zijn straf te mogen uitzitten, maar die verzoeken zijn elke keer afgewezen.