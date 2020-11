Russisch supermodel klaagt Ralph Lauren aan

Anastassia Khozissova claimt dat Ralph Lauren haar in 2004 zelf benaderde om zijn muze te zijn voor een aantal van zijn collecties en voor het veelgevraagde boek Diary of a Collection, met ’intieme en adembenemende foto’s. In 2014 ontdekte het model ’een uitgebreid fraudeplan binnen het bedrijf Ralph Lauren Corp.’, schrijft Page Six. Ze zou hierna het bedrijf uitgezet zijn. Als gevolg hiervan heeft ze ’ernstig geleden, waaronder slaapverlies, gebrek aan ambitie en een ernstige carrièrecrisis’, zo staat in de aanklacht te lezen.

Ralph Lauren blijft de foto’s van Khozissova gebruiken en die kwamen ook voor in de HBO-documentaire Very Ralph, die via streamingsdiensten en internet te zien is. Bovendien zijn foto’s van het Russische supermodel te zien in de Ralph Lauren-winkel in Moskou en in de Polo Bar 1 in de wijk Upper East Side in New York. Volgens haar heeft zij daar geen toestemming voor gegeven en is zij niet gecompenseerd.