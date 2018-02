Kampvuur klaar, seksen maar

Op dag 4 in Thailand stond Megan op met een kater. De avond daarvoor begon ze (eindelijk) in te zien dat haar Kevin misschien toch geen geschikt vriendjesmateriaal is. Dat had ze zich thuis in België ook allang kunnen bedenken nadat hij vijf keer met een ander in bed lag - zelfs toen zij voor hem een verjaardagsverrassing had geregeld maar hij zich met een smoes afmeldde. Maar goed, ze besloten voor de ultieme test te gaan.

Joshua bleek vanaf dag één een grote temptation voor Megan. Hij sprong al eerder bovenop haar twijfels door te blijven herhalen dat Kevin haar niet waard was. En toen moest het kampvuur nog komen. Die arme Megan (18) maakte zich ook nog druk om wat Kevin van háár beelden zou vinden. Ze was zenuwachtig voor wat ze van hem zou aanschouwen, maar ook blij: dat ze haar Kevin weer zou zien en zijn stem zou horen. Maar wat er uit zijn mond kwam, was voor haar de aanzet om later op de avond haar eigen plan te trekken.

Huilebalken

Het door de koppels gevreesde kampvuur - waar de kijkers na drie afleveringen reikhalzend naar uitzagen - begon met fragmenten van Vanessa en Jeremy. Voor beiden weinig om zich druk over te maken. Welke verleider kan Vanessa trouwens eens ontdooien daar? Zo wordt haar temptation het wel heel saai de komende weken. Huilebalken Deborah en Tim die elkaar enorm missen leken vooralsnog ook niets te vrezen te hebben. „Ik weet, zij wordt mijn vrouw”, bracht hij weer eens uit. Presentator Rick Brandsteder vroeg of hij nu eens meer een lach kan laten zien in plaats van een traan.

Toen was de beurt (wat het zien van de beelden betreft dan) aan Megan. Wat tv-kijkend Nederland en Vlaanderen al had kunnen zien, kreeg zij nu ook onder ogen. Haar Tim die met z’n hand tussen de benen van een verleidster zat. Tamelijk onschuldig, maar gezien zijn verleden was het even slikken. Plus een hand-in-hand-fragment en de opmerkingen van Tim dat Megan koekeroend - gewoon dom - is, mocht zij terug naar het resort.

Ook Daniëlle zag haar vriend Medzi niet van zijn beste kant, stiekem met dames in zee (zonder zender en zonder bovenstukje). Wat haar betreft is de relatie voorbij. „Heel Nederland zal zien wat voor zwijn jij bent.” ’Kleurplaat’ Fabrizio was dezelfde mening toegedaan.

Vooruitziende blik

Bij Kevin ging na het kampvuur ineens ergens het licht aan. Hij sprak de vrees uit dat Megan (want ’naïef’ benadrukte hij nog maar eens) met beide benen in de spelletjes van de verleiders zou trappen. Een vooruitziende blik.

Megan gaf aan dat het nu wel even over is tussen hen. En haar overmoedige manier van verwerken begon met zeggen dat ze zich gelukkig voelde, gevolgd door een dansje met Joshua, passionele zoenen in het zwembad en de gang naar de slaapkamer. „Bij puntje kwam paaltje”, vatte de verleider het samen. (Start de lachband maar.) Wat er gebeurde bleef voor de kijkers geen geheim door een fragment dat niets aan de verbeelding overliet. Maar is dat alles nu een gevolg van haar naïviteit of van het gedrag van haar vriend? Op Twitter krijgt zij in elk geval veel bijval voor de actie.

Hoogtepunt

Letterlijk en figuurlijk dan maar: het samenzijn van Megan en Joshua. Worden zij de nieuwe Ken en Lize, de verleider en de gebonden dame die vorig seizoen voor elkaar vielen?

Dieptepunt

Een schijnheilige Mezdi die het gedrag van Daniëlle veroordeelt. Hij met een topless dame in zee, zij met kleren aan tegen iemand aan dansend. Dát gaat te ver volgens Mezdi. En alle oren die tegen de slaapkamer van een seksende Megan en Joshua aangeplakt zaten: iets té nieuwsgierig.

Verrassing

Megans woorden dat Kevin nooit echt van haar heeft gehouden, raken hem ’echt niet’, „zij is vaker emotioneel als ze heeft gedronken.” Eens zien hoe cool hij zich houdt bij het volgende kampvuur.

Temptation Island is iedere donderdag om 20.30 uur te zien op RTL 5. De volgende aflevering vooruitkijken kan nu al, op Videoland.

