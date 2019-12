Demi Lovato is weer single

„Ze focust zich nu op zichzelf, haar werk en haar relatie met God”, vertelt een bron aan het tijdschrift. „Ze kan niet wachten om te zien wat het volgende hoofdstuk in 2020 haar gaat brengen.”

Een week geleden ging het stel nog samen naar Disneyland. Wat de reden van de breuk is, is niet bekend. Demi heeft alle foto’s die ze samen met Austin op Instagram had gezet inmiddels verwijderd.