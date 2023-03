Premium Het beste van De Telegraaf

Lil Kleine haalt wéér uit naar ex Jaimie Vaes

Door Jordi Versteegden

Met zijn opvallende overstap naar een nieuw management (SPEC., het kantoor van Ali B’s vrouw Breghje Kommers) zou je denken dat Lil Kleine een frisse nieuwe start wil maken. Maar zo ’rap’ gaat het niet. In de single Alleen (weer) die Jorik vrijdagnacht lanceert, haalt hij voor de tweede keer in korte tijd via zijn muziek uit naar zijn ex Jaimie Vaes.