Jane Fonda mag stoppen met chemo: ’Beste verjaardagscadeau ooit’

Fonda noemt het nieuws „het beste verjaardagscadeau ooit”. Haar oncoloog heeft haar verteld dat ze vooralsnog kan stoppen met chemotherapie. „Ik dank iedereen die mij sterktewensen heeft gestuurd. Ik ben er zeker van dat dat heeft bijgedragen aan dit goede nieuws”, vervolgt Fonda.

In een eerder interview met Entertainment Tonight zei Fonda dat ze zich ervan bewust is dat ze niet al te lang meer te leven heeft. „Het is niet zo dat ik nu meteen wil gaan, maar ik ben me ervan bewust dat het eerder vroeger dan later zal zijn. Het is gewoon de realiteit.”

Voor Fonda is het ook niet de eerste keer dat ze met kanker te maken krijgt. Ze had eerder borstkanker en onderging vervolgens een borstamputatie.