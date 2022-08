Thorn de Vries en Mandy Woelkens voeden kind ’gendervrij’ op

„We zeggen wel ’hij’, ik zeg ook wel eens ’die’, we staan er helemaal open voor mocht dat ooit veranderen”, vertelt Thorn, die in januari bekendmaakte ouder te zijn geworden. Het kindje komt op sociale media niet herkenbaar in beeld en wordt ’baby Z’ genoemd. „We doen niet aan: het is een jongen, dus blauw.”

Thorn zegt regelmatig de vraag te krijgen of hun kindje een jongen of een meisje is, maar dat vindt de acteur helemaal niet erg. „Het is meer wat mensen er vervolgens aan vastplakken. Dingen als karaktereigenschappen: stoer, lief, maar ook het soort speelgoed, de kleur ervan”, legt die uit.

Cadeautje

Veel mensen vinden het verwarrend en vinden het dan bijvoorbeeld moeilijk een cadeautje voor de pasgeboren baby te kopen, zo blikt Thorn terug op de zwangerschap van Mandy. „Ik vond dat zo raar, ik snapte dat echt niet”, aldus Thorn. „Als je een kind krijgt en niet een jongen of een meisje, dat je dan niet weet wat je moet kopen, want dan kan je het niet plaatsen in een hokje. Mijn kind is echt al blij met een kartonnen doos.”

De acteur, bekend uit onder meer SpangaS en ANNE+, benadrukt dat het „een misvatting” is dat genderneutraal altijd „uniform, grijs en saai” moet zijn. „Het betekent volgens mij dat je niet die rolpatronen meteen aan iemand vastplakt. Dat je gewoon zegt: doe wat je wilt. Als je een zwembroek aan wilt, doe je een zwembroek aan. Als je een bikini aan wilt, doe je een bikini aan. Ik zie het gewoon als volgen wat mijn kind wil.”