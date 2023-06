ITV-topvrouw zag affaire Phillip Schofield niet ’door de vingers’

McCall noemde de affaire „zeer ongepast”, maar wees de parlementsleden erop dat ze tot voor kort geen bewijs had. Geruchten over de affaire kwamen naar boven toen Schofield in 2020 uit de kast kwam als homoseksueel. Dat was volgens McCall de eerste keer dat het echt serieus werd, met speculaties op sociale media.

De ITV-directeur heeft Schofield toen gevraagd naar zijn vermeende relatie, maar zei dat de presentator elke keer glashard ontkende. „We hebben beide personen meerdere keren ondervraagd, zowel formeel als informeel”, stelde McCall. „Niemand bracht ons iets tastbaars, noch op de productievloer, noch van buitenaf... er waren alleen geruchten en speculaties. Niemand zou iets door de vingers zien. Niemand hier in de directie zou ooit zoiets ernstigs door de vingers zien.”

Wederzijdse instemming

De affaire kwam eind vorige maand aan het licht, kort nadat Schofield had aangekondigd na ruim twintig jaar te stoppen met het langlopende ochtendprogramma. De verhouding vond plaats toen Schofield nog getrouwd was met zijn vrouw Stephanie.

De 61-jarige Schofield verklaarde later dat de man tijdens de affaire 20 jaar was en dat ze een paar keer seks hadden in een periode van enkele maanden. Volgens de presentator gebeurde dat met wederzijdse instemming. Wel hadden Schofield en de man al langere tijd een band. Hij hielp hem op 15-jarige leeftijd aan zijn eerste baantje in de tv-industrie.

Zender ITV kondigde eerder al een onafhankelijk onderzoek naar de kwestie aan.