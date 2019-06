Meisjes die Tess heten mogen gratis naar succesfilm

Dat maakte distributeur September Film en producent Bind donderdag bekend. De film won de afgelopen maanden al talloze grote prijzen op buitenlandse festivals. Mijn bijzonder rare week met Tess won vorig week nog de hoofdprijs, de Gouden Slipper, op het prestigieuze Zlin Festival in Tsjechië. Op het New York International Children’s Film Festival kreeg de film de Grand Prize Audience Award en in Zagreb kreeg Tess de publieksprijs.

Mijn bijzonder rare week met Tess is gebaseerd op het boek van Anna Woltz en vertelt over Samuel die bang is om als jongste van het gezin alleen over te blijven. Daarom begint de jongen tijdens zijn vakantie op Terschelling vastberaden aan zijn zelfverzonnen alleenheidstraining. Door de ontmoeting met de ongrijpbare Tess, die een groot geheim met zich meedraagt, wordt hij een avontuur in getrokken dat hem doet inzien dat je je familie juist moet koesteren in plaats van ontvluchten.

Onder anderen Jennifer Hoffman, Hans Dagelet, Terence Schreurs en Julian Ras zijn te zien in de familiefilm, die vanaf 4 juli in de Nederlandse bioscopen draait. De twee hoofdrollen zijn voor Sonny Coops van Utteren en Josephine Arendsen.