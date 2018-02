RTL geeft WENDY Erland terug!

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Nog even, en WENDY VAN DIJK hoeft minder vaak een oppas te regelen voor haar jongste. Echtgenoot ERLAND GALJAARD maakte gisteren zijn vertrek als grote baas van RTL bekend en heeft besloten een jaar rust te nemen. Ongetwijfeld tot grote opluchting van de vrouw die vanavond de finale van The Voice of Holland presenteert…