Trauma na terreur in ’Revoir Paris’

Revoir Paris gaat over een fictieve gebeurtenis, maar de link naar de terroristische aanslagen die Parijs op 13 november 2015 in angst onderdompelden, is overduidelijk. Zo figureert het Stade de France in een van de eerste scènes: destijds een van de doelwitten naast verschillende restaurants en concertzaal Bataclan. De broer van regisseur Alice Winocour bevond zich die bewuste avond in die muziektempel. Terwijl hij zich schuilhield voor de aanslagplegers, onderhield hij contact met zijn zus via tekstberichtjes. Ook hij overleefde.

Broer

Winocour baseerde het scenario van haar aangrijpende drama op de ervaringen van haar broer en op haar eigen research naar traumaverwerking. In Virginie Efira (Benedetta) vond zij een actrice die de emotionele stormen waaraan Mia het hoofd moet bieden op een subtiele manier voelbaar maakt. Haar gezicht laat zich lezen als een boek.

Gelijk probeert Mia uit te zoeken wat haar die avond precies is overkomen. Samen met andere slachtoffers – en de kijker – zoekt zij naar puzzelstukjes om het plaatje compleet te krijgen. Iedereen die erbij was is veranderd, onderling zijn er diepgaande banden gesmeed, vaak zonder woorden. Zo toont Revoir Paris niet alleen het peilloos diepe verdriet dat een trauma teweeg kan brengen, maar ook de diamanten die onder de extreme druk van zo’n moment kunnen ontstaan.