Buma Award voor Ramses Shaffy

Chansonnier Ramses Shaffy kreeg de prijs als oorspronkelijke componist van het nummer Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Dat nummer, gezongen door Maaike Ouboter, werd gebruikt in een promo van de Netflix-serie Our Planet. Afrojack won dankzij zijn bijdrage aan het nummer Run the World (Girls) van Beyoncé. Die muziek werd gebruikt in het spotje Girls Invest van DNB.

Verder kregen onder anderen ook de componisten Vincent van Warmerdam (Beste Originele Compositie in Film voor ROJO) en Merlijn Snitker (Beste Originele Compositie in Televisieseries voor De 12 van Schouwendam) een prijs. Daan Hofman werd voor Danny and the Wild Bunch bekroond met een New Talent Award.

De winnaars van de Buma Awards Music in Media zijn dit jaar online bekendgemaakt. Normaal gesproken worden de prijzen uitgereikt tijdens Buma Music in Motion in de Tolhuistuin in Amsterdam, maar dat kon dit jaar vanwege de coronacrisis niet doorgaan.