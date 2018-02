Josh Gad gaat gevecht aan met wapenlobby

„Ik denk dat we allemaal weten dat er iets vreselijk mis is met de wekelijkse frequentie van deze incidenten. Ik wil niemand van jullie voorschrijven wat je ervan moet denken of hoe je moet reageren. Ik vertel alleen wat ik ga doen”, aldus de Frozen-ster.

Hij ging verder met een aantal beloftes, waaronder „Ik ga ervoor zorgen dat ik me inlees en leer waarom sommige mensen weigeren iets te bewerkstelligen dat ook maar lijkt op verstandige wapenwetgeving en ik ga ervoor zorgen dat zij een vroeg pensioen tegemoet kunnen zien.” en „Ik ga mijn hoofd koel houden en met rechte rug de waanzin tegemoet, terwijl we actie blijven eisen.”

Josh eindigt zijn boodschap met: „En tenslotte zal ik deze 17 doden herdenken, en de vele gewonden, en de duizenden anderen die hun leven zinloos zijn verloren door wapengeweld. En ik zal strijden in hun naam zodat andere ouders en broers en zussen nooit zo’n trauma hoeven mee te maken. Dat is wat ik ga doen. De vraag is: wat doe jij?”.