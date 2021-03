Patty viert verjaardag (66) dit jaar digitaal

Althans, niet met haar kleurrijke en uitbundige vriendenkring in levende lijve erbij. Maar PATTY zou zichzelf niet zijn, als er toch niet op de een of andere manier bij de grote dag zou worden stilgestaan. En zelf heeft ze bedacht dit via haar Instagram te gaan doen om 18.06 (zes over zes dus) door te proosten met 0.0 Champagne. De diva drinkt immers al drie jaar niet meer, maar is even zo vrolijk overgestapt op een alcoholvrije champagne waarmee het volgens haar even goed proosten is.

Aan PRIVÉ vertelt Patty: „Vorig jaar hebben ANTOINE en ik mijn verjaardag en die van hem, twee dagen eerder, noodgedwongen alleen met z’n tweeën gevierd. Dat gaan we niet nog een keer doen. Ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen bij zijn…”