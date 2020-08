Macaulay Culkin: 40 en eindelijk de MISÈRE voorbij

Op zijn veertigste blijkt het toch nog allemaal goed te komen met het kindsterretje dat in de goot raakte Ⓒ Getty Images

Hij is woensdag 40 jaar geworden en heeft het showbizzbestaan al lang geleden achter zich gelaten... de showbizz is hém echter nog niet vergeten. Als amper tienjarige veroverde Macaulay Culkin de wereld door zijn hoofdrol in Home Alone. Nooit meer zou het jochie het leven kunnen leiden wat hij op die leeftijd eigenlijk zou moeten leiden. Toen hij aan de drank en drugs verslaafd raakte, hield dan ook iedereen zijn hart vast. Zou het ooit nog goed komen met het jongetje dat miljoenen harten veroverde?