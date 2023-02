Donald Trump: ’Rihanna gaf slechtste halftime show ooit!’

Donald Trump is in de pen gekropen om een vernietigende recensie over Rihanna’s comeback te schrijven. Niet geheel onverwacht gezien hun publieke vete, besloot hij de zangeres geheel met de grond gelijk te maken. Haar dertien minuten durende uitvoering wordt wereldwijd voornamelijk geprezen, maar Donald Trump heeft geen goed woord over voor de zangeres.

„Episch gefaald!”, schrijft hij op sociale media. „Rihanna gaf zonder twijfel de slechtste halftime show in de geschiedenis van de Super Bowl. En dan heeft ze ook nog eens meer dan de helft van onze natie, die al ernstig in verval is, beledigd met haar grove taal. En wat te denken van haar ’stylist’.”

Voorafgaand aan de show had hij ook al stevige kritiek op de zangeres. Toen schreef hij dat ze ’geen talent’ had. Rihanna heeft er op haar beurt nooit een geheim van gemaakt anti-Trump te zijn. In 2018 noemde ze zijn bijeenkomsten ’tragisch’ en vroeg ze om haar muziek niet op zijn evenementen te draaien.