Britse talkshowlegende Michael Parkinson (88) overleden

De familie van Parkinson bevestigde het overlijden van de presentator in een verklaring aan de BBC.

Michael Parkinson was decennia een vaste waarde op de Britse televisie. Zo maakte hij van 1971 tot en met 1982 en van 1998 tot en met 2007 de talkshow Parkinson. De presentator interviewde grote sterren als Muhammad Ali, Elton John en Madonna. Hij schatte ooit in dat hij meer dan tweeduizend mensen heeft geïnterviewd.

Parkinson begon zijn journalistieke carrière bij de krant en werkte voor onder meer The Guardian en de Daily Express. Later maakte hij de overstap naar televisie en was hij verslaggever en nieuwspresentator bij onder meer de BBC, voordat hij begon met de talkshow die hem een begrip zou maken.

Koning van de talkshow

BBC-topman Tim Davie noemt Parkison de ’koning van de talkshow’ die het format heeft bepaald „voor alle presentatoren en shows die volgden”, zo laat hij weten in een reactie.

„Hij interviewde de grootste sterren van de twintigste eeuw en deed dat op een manier die het publiek fascineerde”, aldus Davie. „Michael was niet alleen briljant in het stellen van vragen, hij was ook een geweldige luisteraar.”

De presentator maakte ook programma’s als Give Us a Clue, One’s Going For a Song en een ochtendshow op ITV. Ook presenteerde hij meerdere radioprogramma’s voor de BBC.

Parkinson werd in 2008 geridderd.