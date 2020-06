Guus Meeuwis rekent al op 100 shows in pop-upclub

Guus kondigde vrijdagochtend aan dat hij graag wilde optreden en dat ook gaat doen in 013. Per avond zijn er vanwege de coronamaatregelen honderd fans welkom.

„Afgelopen tijd heb ik bedacht dat ik niet zo geschikt ben om voor een telefoontje te zitten en te streamen, dat is niet zo mijn ding”, zo lichtte Guus toe aan tafel bij Beau van Erven Dorens. „Ik moet wat mensen voor mijn neus hebben. Ik ben naar 013 gegaan of ze ruimte en tijd hebben en dat is ook zo, want de meeste optredens zijn afgezegd en verplaatst. Die mooie 013 staat dus leeg.”

„Ik heb gevraagd of ik daar mijn exclusieve club mag openen en de belofte is als volgt: ik ga voor 100 man spelen en tot 30 juni kan je je inschrijven. En iedereen die inschrijft komt aan de beurt”, zo maakte Guus duidelijk. „De inschrijving is vandaag begonnen en we zijn al over de 10.000, dus we zijn al sowieso al 100 dagen aan het spelen.”

Guus, die eigenlijk deze week weer in het Philips Stadion zou staan met zijn Groots met een Zachte G-shows, kan niet wachten om aan de concertreeks te beginnen. „Ik verheug me er ontzettend op.”

Met de pop-upclub gaat Guus ook zijn nieuwe album, Deel Zoveel, lanceren. Die plaat komt op 31 juli uit.