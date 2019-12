Noren woedend om contact Mette-Marit met Epstein

Mette-Marit zei in een verklaring haar ontmoetingen met Epstein te betreuren. Als ze had geweten wat de man allemaal op zijn kerfstok had, dan was het nooit gebeurd. Ze uitte haar spijt, maar Noorse media vinden dat daarmee het boek niet is gesloten. In krantencommentaren wordt dinsdag geëist dat het paleis volledige opening van zaken geeft: wanneer, waarom, hoe vaak en waar vonden de ontmoetingen plaats, en wie wisten ervan en waren erbij?

Mette-Marit stelde de contacten met Epstein te hebben afgebroken toen ze merkte dat hij die gebruikte voor eigen gewin. Dagbladet vraagt zich af hoe naïef de kroonprinses kan zijn. Leden van de koninklijke familie moeten er altijd op zijn bedacht dat ze vaak niet met open armen worden ontvangen om wie ze zijn maar om wat ze zijn en vertegenwoordigen. Mette-Marit was voor Epstein een mooie trofee, net zoals hij ook profiteerde van zijn vriendschap met de Britse prins Andrew en, destijds, zakenman Donald Trump. Het kroonprinselijk paar geeft met zijn jetsetgedrag en rijke vrienden al jaren het slechte voorbeeld, oordeelden parlementsleden.

Hard geoordeeld

Wat de Noren bijzonder steekt, is dat Mette-Marit haar contacten met Epstein pas in 2010 begon. Dat was twee jaar nadat hij was vrijgekomen na een veroordeling voor handelen in een minderjarig meisje dat hij als prostituee gebruikte. Om die reden had Andrew, die Epstein in 1999 al ontmoette, de banden juist doorgesneden. „Is er dan niemand in het paleis die kan googelen?”, vroeg menig commentator zich af.

Mette-Marit had zelf kunnen opzoeken wie en wat Epstein was, en anders hadden haar medewerkers dat wel kunnen of moeten doen. Op sociale media wordt dinsdag veel harder geoordeeld. „Ongeschikt als koningin”, is slechts een van de reacties, terwijl de sluimerende republikeinse beweging weer een scalp incasseerde. Na het gedrag van de omstreden prinses Märtha Louise met haar ex-man Ari Behn en huidige sjamaanvriend Durek, komt nu de kroonprinses de argumenten voor afschaffing van de monarchie versterken.