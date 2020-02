Tournee Teeuwen bijna uitverkocht, extra show AFAS Live

Dat heeft zijn agent donderdag bekendgemaakt. De start van de kaartverkoop voor de nieuwe show van Hans Teeuwen heeft maandag tot een stormloop op de websites van de diverse theaters geleid. Meerdere sites waren maandagochtend langere tijd onbereikbaar.

Het is voor het eerst in vier jaar dat de cabaretier met een nieuwe solovoorstelling de theaters in gaat. Nou lekker dan is tot en met november 2020 te zien in de Nederlandse en Belgische theaters. Het is de achtste soloshow van Teeuwen.