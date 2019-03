’Erland Galjaard mag niet naar SBS’

„Onzin”, zeggen bronnen rond hem, „Erland zou vanwege een concurrentiebeding de eerste tijd, zeker wel een jaar, niet eens mógen overstappen. Op dat niveau is gereguleerd dat je met de kennis over je huidige werkgever niet direct aan de slag kan bij een directe concurrent. ”

PRIVÉ’s zegsman is ervan overtuigd dat Erland bovendien echt even tijd voor zichzelf wil: „Hij heeft de laatste jaren met RONALD MOLENDIJK gewerkt aan een carriere in de muziek. Dat wil hij verder gaan uitbouwen.”