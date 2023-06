Tupac Shakur krijgt postuum ster op Hollywood Walk of Fame

Radiopresentator Big Boy trad op als ceremoniemeester. Bij de onthulling waren veel vrienden en familie aanwezig. Onder anderen Allen Hughes zal spreken tijdens het evenement. De regisseur maakte de documentaireserie Dear Mama, over Tupac Shakur en zijn moeder Afeni Shakur.

De rapper, ook bekend als 2Pac, wordt door velen gezien als een van de grootste rappers ooit. Changes en California Love horen tot zijn bekendste nummers. Hij werd op 7 september 1996 neergeschoten toen hij in de auto zat. Hij overleed zes dagen later in het ziekenhuis. De artiest was toen 25 jaar.