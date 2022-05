Vandaag Inside keert maandag terug met Gijp, Genee én Derksen

Talpa is niet bereikbaar voor een reactie. De drie presentatoren besloten bijna twee weken geleden te stoppen na een storm van commotie over een bekentenis van Derken, dat hij een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij zijn verhaal en verklaarde hij dat er geen penetratie was geweest.

Verslaggever Jordi Versteegden sprak dinsdag met Johan Derksen over een mogelijke terugkeer:

Sinds het besluit van de mannen om te stoppen bijna twee weken geleden gaf Talpa geen enkele toelichting meer. Ook wilde Talpa niet bevestigen of het programma Vandaag Inside definitief stopt. De socialmediakanalen van Vandaag Inside zijn nog steeds in de lucht. Volgens Talpa deed het bedrijf dit ’voor de fans’.

De rel vertoonde gelijkenissen met een soortgelijk incident in juni 2020. Toen vielen veel mensen over een grappig bedoelde opmerking die Derksen maakte over Zwarte Piet en rapper Akwasi. Derksen riep toen ook geen zin meer te hebben in het programma. Hij liet in zijn biografie echter weten dat John de Mol, de baas van Talpa, hem toen aan zijn contract hield.