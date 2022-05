Verwarring rondom terugkeer Vandaag Inside: Derksen te voorbarig

Verwarring rondom de eventuele terugkeer van Vandaag Inside. Terwijl Johan Derksen woensdag bevestigde dat het programma vanaf volgende week weer te zien is op SBS6, laat Talpa in een reactie aan De Telegraaf weten dat Derksen voor zijn beurt heeft gesproken.

Volgens Talpa is er zondag een goed gesprek geweest met de mannen, maar: „De berichtgeving met betrekking tot een terugkeer van het programma Vandaag Inside op SBS6 is voorbarig. We hebben afgelopen zondag een goed gesprek gehad met de mannen om in alle rust terug te kijken op de afgelopen weken en hetgeen gebeurd is. Zodra er meer nieuws te melden is komen we hier vanuit SBS6 op terug”, laat een woordvoerder weten.

Presentator Wilfred Genee houdt zich afzijdig en laat aan De Telegraaf weten graag door te verwijzen naar „onze woordvoerder Johan Derksen.”

Kaarsrel

Derksen, Genee en René van der Gijp besloten bijna twee weken geleden te stoppen na een storm van commotie over een bekentenis van Derksen, dat hij een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij zijn verhaal en verklaarde hij dat er geen penetratie was geweest.

Verslaggever Jordi Versteegden sprak dinsdag met Johan Derksen over een mogelijke terugkeer:

Sinds het besluit van de mannen om te stoppen bijna twee weken geleden gaf Talpa geen enkele toelichting meer. Ook wilde Talpa niet bevestigen of het programma Vandaag Inside definitief stopt. De socialemediakanalen van Vandaag Inside zijn nog steeds in de lucht. Volgens Talpa deed het bedrijf dit ’voor de fans’.

Akwasi

Volgens Talpa-baas Paul Römer wilde het mediabedrijf het VI-trio de kans te bieden om tekst en uitleg te geven, nadat er commotie was ontstaan om de uitspraken. „Maar dat heeft niet goed uitgepakt. Die uitzending liep niet zoals we hadden gehoopt”, bekende Römer na de uitzending op NPO Radio 1.

Derksen legde vooral uit dat hij verkeerd begrepen was en nuanceerde zijn eigen anekdote. „De kern van het verhaal kwam niet naar voren. Namelijk dat er geen enkel tegenwicht werd geboden aan het verhaal van Johan en dat daardoor grote groepen in de Nederlandse samenleving zich geschoffeerd voelen. Dat kán in deze tijd niet meer. Oók niet in dit programma.”