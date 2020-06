Maxime Meiland: wel mondkapje, geen 1,5 meter

Maxime zat al weken met haar familie in Frankrijk, waar Chateau Meiland ondertussen de boekingen had geannuleerd. Het zorgde er wel voor dat ze aan allerlei klusjes toekwamen, maar nu heeft de dochter van Martien en Erica ook eindelijk tijd om even te ontspannen met haar vriendinnen. Ook in Nederland blijft het devies: wijnen, wijnen, wijnen en voor een selfie van het feestelijke gebeuren lijkt zelfs de anderhalve meter-regel even aan de kant geschoven.

Ⓒ Screenshots Instagram

Overigens was het eerder deze week al feest op Chateau Marillaux. Martien en Erica vierden hun ’35-jarig huwelijk, met tussenpozen’.