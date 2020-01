Floor Jansen trapt solotournee af in Nijmegen

Het was voor Floor haar eerste grote optreden zonder haar band. Wel werd ze bijgestaan door haar Beste Zangers-collega Henk Poort. De operazanger is als special guest bij alle concerten van de tournee aanwezig.

Na Nijmegen reist de zangeres af naar Groningen, Heerlen, Amsterdam, Utrecht, Tilburg en Den Haag. Op 24 maart sluit de kersverse winnaar van de Popprijs 2019 haar tournee af in AFAS Live in Amsterdam, haar grootste soloconcert ooit. Voor Floor is die concertzaal extra speciaal. „Ik heb een persoonlijk verleden met deze plek. Hier had ik mijn allereerste Nederlandse show met Nightwish. Ik zal dit nooit vergeten en zal die prachtige herinneringen meenemen als ik mijn eigen show voor jullie kom brengen”, liet de zangeres in november weten.

Floor gaat na haar laatste soloconcert weer als vanouds met Nightwish op toer.